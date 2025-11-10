Olay, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Kızlarsekisi Mahallesi’nde meydana geldi. Kendisine ait zeytin bahçesine giden Ş.D., henüz bilinmeyen nedenle bahçe içeresindeki 3 metrelik tepelik alandan aşağı düştü. Ş.D.'nin yardım istemesi üzerine bahçeye gelenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ş.D., buradaki ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavisi süren yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)