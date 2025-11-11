Kadın milli takımımızda 54 kiloda Ayşen Taşkın, 60 kiloda Evin Erginoğuz ve 51 kiloda Rabiz Topuz altın madalya kazandı. 65 kiloda Berfin Kabak ve 80 kiloda Sultan Osmanlı ise gümüş madalya elde etti. Erkekler 55 kiloda ise Semih Gümüş bronz madalya ile Türkiye’ye önemli bir katkı sağladı.

Başkan Hekimoğlu: Türk Boksu Doğru Yolda

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, milli sporcuların başarısını övgüyle değerlendirerek, “Milli boksörlerimiz, hem ülkemizi en iyi şekilde temsil etti hem de Türk boksunun yükselen grafiğini dünyaya gösterdi” dedi. Hekimoğlu, “Bu sonuçlar, Türk boksunun doğru yolda ilerlediğini kanıtlıyor. Hedefimiz, uluslararası arenada daha büyük başarılar elde etmek ve bayrağımızı her organizasyonda zirveye taşımaktır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin boks alanında madalya sıralamasında birinci olduğu oyunlar, Türk sporunun uluslararası başarı grafiğini yükselten önemli bir organizasyon olarak kayıtlara geçti.