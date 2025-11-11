Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2025 dönemine ilişkin ciro ve ticaret satış hacim endekslerini açıkladı. Verilere göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi yıllık bazda yüzde 37,5, aylık bazda ise yüzde 4,6 artış gösterdi.

TÜİK’in verilerine göre; yıllık bazda sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 30,5, inşaat sektörü ciro endeksi yüzde 32,8, ticaret sektörü ciro endeksi yüzde 41,6 ve hizmet sektörü ciro endeksi yüzde 37 oranında arttı. Aylık bazda ise sanayi ciro endeksi yüzde 2,8, ticaret ciro endeksi yüzde 7,7, hizmet ciro endeksi yüzde 1,9 yükselirken, inşaat ciro endeksi yüzde 6,5 azaldı.

Ticaret satış hacmi yıllık bazda yüzde 10,3 arttı

TÜİK verilerine göre, ticaret satış hacmi Eylül 2025’te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 artış kaydetti. Alt detaylarda, motorlu kara taşıtları ve motosiklet ticareti satış hacmi yüzde 8,3, toptan ticaret satış hacmi yüzde 8,9, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 14,3 arttı.

Aylık bazda değerlendirildiğinde, ticaret satış hacmi bir önceki aya göre yüzde 4,7 arttı. Aynı dönemde, motorlu kara taşıtları ve motosiklet ticareti satış hacmi yüzde 0,4 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 7, perakende satış hacmi ise yüzde 2,2 yükseldi.