Bakanlık verilerine göre, 905 bin 640 başvuru e-Devlet üzerinden, 30 bin 519 başvuru ise bankalar aracılığıyla gerçekleştirildi. Proje kapsamında 500 bin sosyal konut inşa edilmesi planlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye ev sahibi oluyor! Yüzyılın Konut Projesi’nde ilk gün 936 bin 159 vatandaşımız başvuru yaptı.

Her başvuru, devletimize duyulan güvenin göstergesi.

Milletimizin bu büyük ilgisine en sağlam, en modern yuvalarla karşılık vereceğiz.”

Bakanlık, başvuruların e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarasının son hanesine göre alındığını, Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası şubelerinden ise kimlik numarası sınırlaması olmadan müracaat yapılabileceğini duyurdu. Vatandaşlar, proje ile ilgili merak ettikleri konular için ALO 181 hattını arayabiliyor.