Pilten Akademi Voleybol Takımı, yeni sezona hazırlık çalışmaları kapsamında oynadığı mini hazırlık maçını başarıyla tamamladı. Karşılaşma, 75. Anadolu Lisesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Hazırlık karşılaşmasında sporcular, sezon öncesi antrenmanlarda edindikleri kazanımları sahaya yansıtma fırsatı buldu. Takım içi uyumun pekiştirildiği maçta, oyuncuların motivasyonlarının yüksek olduğu gözlendi.

Antrenörler, yapılan hazırlık maçlarının hem teknik hem de mental açıdan büyük önem taşıdığını belirtirken, Pilten Akademi’de sezon öncesi çalışmaların planlandığı şekilde sürdüğü ve ilerleyen haftalarda farklı takımlarla hazırlık maçlarının yapılmasının planlandığı öğrenildi.