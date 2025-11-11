Bakanlık, taklit ve tağşiş yapılan ürünleri ‘guvenilirgida.tarimorman.gov.tr’ internet adresinden kamuoyuna açıklıyor. Sitede, “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” ve “Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar” başlıkları altında, sağlığı riske atan firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

Yeni eklenen ürünler ve tespitler

Güncellenen listede, biri sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere 3 yeni ürün daha eklendi. Bunlar arasında siyah çay ve macun yer aldı.

Siyah çay ürünlerinde yapılan testlerde, bazı markaların çay olarak sattığı ürünlerde gıda boyası bulundu.

Macun ürünlerinde ise ilaç etken maddesi tespit edildi.

Bakanlık, vatandaşları listeyi düzenli olarak kontrol etmeleri ve güvenilir kaynaklardan ürün almaları konusunda uyardı.