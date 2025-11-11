Etimesgut Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87’nci yılı dolayısıyla anma konseri düzenledi. Etimesgut 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde gerçekleşen “Atatürk’ü Anma Konseri: Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” etkinliğinde, Atatürk’ün sevdiği eserler seslendirildi.

Konserde Etimesgut Çok Sesli Korosu, şef Ahmet Murat Gedikli yönetiminde sahne aldı. Solist olarak Ferda Yetişer’in yer aldığı programda, Atatürk’ün döneminde öne çıkan ve kendisinin dinlemeyi sevdiği şarkılar seslendirildi.

Senfonik düzenlemelerle hazırlanan konserde, katılımcılar Atatürk’ün sevdiği eserleri dinleme fırsatı buldu. Etkinlik, izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Anma programı, Atatürk’ün sanat ve müzikle olan bağını hatırlatmak amacıyla düzenlendi. Konser, Etimesgut Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi.