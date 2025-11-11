8 Kasım’da Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi’ndeki semt pazarında meydana gelen silahlı kavgada meyveci 49 yaşındaki Yusuf Solmaz ve tantunici 55 yaşındaki Talip Çelikten hayatını kaybetti. Olayda ayrıca 5 kişi yaralandı, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İddialara göre, İstanbul’dan Adana’ya gelen ve isimleri öğrenilemeyen bazı yakınlar ile pazarcı esnafı arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çıkan çatışmada kurşunlar, olayla ilgisi olmayan seyyar tezgahta tantuni satan Talip Çelikten ile meyve tezgâhı başındaki Yusuf Solmaz ve çevredeki birkaç kişiye isabet etti.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre Çelikten ilk anda vuruldu. O sırada yanına koşarak tampon yapmak isteyen ve semt pazarına meyve-sebze satın almaya geldiği öğrenilen Yusuf Solmaz, tekrar ateş açılması sonucu yaşamını yitirdi. Solmaz’ın satın aldığı ürünlerin hâlâ elektrikli bisikletinin sepetinde durduğu görüldü.

Solmaz’ın ağabeyi Abdullah Solmaz, “Şüpheliler arabaya binip kaçarken kardeşim vurulana yardım etmek için yanına gidiyor. Bir süre sonra tekrar gelip ateş açıyorlar. Vurulanın olayla ilgisi yok. Kardeşim merhamet dolu bir insandı. 3 çocuğu var.” diyerek olayın üzüntüsünü dile getirdi.

Olay yerinde yapılan sağlık kontrollerinde Çelikten ile Solmaz’ın yaşamını yitirdiği tespit edilirken, diğer yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen çok sayıda kişiyi gözaltına aldı; soruşturma sürüyor.