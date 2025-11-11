ABD’de federal hükümetin yeniden açılmasını sağlayacak geçici bütçe tasarısı ABD Senatosu tarafından onaylandı. 1 Ekim’de kapanan hükümete ocak ayı sonuna kadar finansman sağlayacak tasarı, 4 binden fazla federal çalışanın işten çıkarılmasını önleyen hükmüyle de dikkat çekti.

Senato’da kabul edilen yasa tasarısı, şimdi Temsilciler Meclisi’ne gönderildi. Temsilciler Meclisi’nin tasarıyı yarın oylaması bekleniyor. Yasa tasarısının burada da kabul edilmesi halinde, son imza için ABD Başkanı Donald Trump’ın onayına sunulacak. Trump’ın tasarıyı imzalamasının ardından federal hükümet resmen yeniden açılacak.

Piyasalarda iyimser hava güçlendi

ABD’de hükümetin yeniden açılacağı yönündeki beklentiler, piyasalarda risk iştahını artırdı. Uzmanlara göre, uzun süreli bir kapanmanın önlenmesi tüketici güvenini desteklerken, ABD Merkez Bankası (Fed) ve piyasalar üzerindeki belirsizliği de azaltacak.

Analistler, önemli makroekonomik verilerin açıklanmaya başlamasıyla birlikte Fed’in para politikası yol haritasına dair belirsizliklerin azalacağını belirtiyor.

Fed yetkililerinden faiz indirimi mesajları

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, aralık ayında yarım puanlık faiz indiriminin uygun olabileceğini söyledi. Miran, “Daha güvercin bir tutum sergilemenin makul olduğunu düşünüyorum. 50 baz puan faiz indirimi uygun olur, ancak en az 25 baz puan da değerlendirilebilir.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, para politikasında aşırı gevşemenin risklerine dikkat çekerek, enflasyona karşı tedbirlerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Ticaret cephesinde ABD-İsviçre yakınlaşması

Ticaret alanında ise İsviçre’nin ABD’ye yaptığı ihracata yüzde 15 tarife uygulanması konusunda iki ülkenin anlaşmaya yakın olduğu bildirildi.

Küresel piyasalar

Bu gelişmelerle birlikte, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,11, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 99,7 seviyesinde seyretti.

Altın fiyatları da Fed’in faiz indirimi beklentileri ile yükselişini sürdürdü. Dün yüzde 2,7 artışla 4 bin 111 dolardan kapanan altının onsu, bugün yüzde 0,45 artışla 4 bin 130 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 düşüşle 63,8 dolar seviyesinde.

New York borsası pozitif seyretti

ABD borsalarında da hükümetin açılacağı yönündeki beklentilerle teknoloji hisseleri öncülüğünde yükseliş yaşandı.

Nvidia hisseleri yaklaşık yüzde 6, Tesla ve Alphabet hisseleri yüzde 4, Microsoft, Amazon ve Meta hisseleri ise yüzde 2 değer kazandı.

Endekslerde Dow Jones yüzde 0,81, S&P 500 yüzde 1,54 ve Nasdaq yüzde 2,27 artış kaydetti. ABD endeks vadeli kontratları da güne pozitif başladı.

Avrupa borsaları da yükselişte

Avrupa borsaları da ABD’deki gelişmelerin etkisiyle günü pozitif kapattı.

Avro Bölgesi’nde yatırımcı güveni kasım ayında beklentilerin aksine gerileyerek eksi 7,4 puana düştü.

İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 1,08, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 1,65, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,32 ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,28 artışla kapandı.

Asya borsalarında karışık seyir

Asya’da ise karışık bir görünüm izlendi.

Güney Kore borsası yükselirken, Çin borsasında ekonomik endişeler satış baskısı oluşturdu. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, ekonomiyi desteklemek için ilk teşvik paketini devreye sokacaklarını açıkladı.

Bu gelişmelerle Kospi endeksi yüzde 0,4, Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Hang Seng endeksi yüzde 0,2 artarken, Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kaybetti.

Borsa İstanbul ve dolar/TL

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yüzde 1,24 düşüşle 10.789,03 puanda kapandı.

VİOP’ta aralık vadeli BIST 30 kontratı ise akşam seansında yüzde 0,25 yükseldi.

Dolar/TL dün yüzde 0,1 artışla 42,2350’den kapanırken, bugün 42,23 seviyesinde yatay seyrediyor.

Bugün piyasalarda takip edilecek veriler

10.00 Türkiye, eylül ayı perakende satış verileri

10.00 İngiltere, 3 aylık işsizlik oranı

11.20 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Christine Lagarde’ın konuşması

13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı ZEW ekonomik güven endeksi

13.00 Almanya, kasım ayı ZEW ekonomik güven endeksi