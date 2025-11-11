Senato’daki oylamada bütçe tasarısı 40’a karşı 60 oyla kabul edildi. Tasarıya 1 Cumhuriyetçi senatör karşı çıkarken, Demokrat ve bağımsız senatörlerden 8 isim “evet” oyu verdi.

4 binden fazla federal çalışana güvence

Tasarı, Tarım Bakanlığı, Gazi İşleri Bakanlığı ve Kongre gibi kurumlara mali yıl boyunca; diğer federal kurumlara ise 30 Ocak’a kadar finansman sağlayacak.

Ayrıca, kapanma sürecinde işten çıkarılması planlanan 4 binden fazla federal çalışanın görevine devam etmesini öngören madde de tasarıda yer aldı.

Sağlık sübvansiyonları daha sonra oylanacak

Tasarıda sağlık hizmetleri sübvansiyonlarının uzatılması bulunmuyor. Bu konunun aralık ayında yeniden oylamaya sunulması planlanıyor.

Trump’ın onayına sunulacak

Geçici bütçe tasarısı Temsilciler Meclisi’nden geçerse, imzalanmak üzere ABD Başkanı Donald Trump’a gönderilecek. Trump’ın tasarıyı onaylamasının ardından federal hükümetin yeniden açılması bekleniyor.