Yetkililerden alınan bilgiye göre, iki trenin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 makinist hayatını kaybederken, 40 kişi yaralandı. Yaralılar arasında turistlerin de bulunduğu bildirildi.

Kazayla ilgili olarak Peru polisi tarafından inceleme başlatıldığı açıklanırken, yetkililer güvenlik önlemlerinin artırılacağını belirtti.

Machu Picchu, 15’inci yüzyılda inşa edilmiş tarihi bir kale ve dünyanın en çok ziyaret edilen turistik bölgelerinden biri olarak biliniyor. Kazanın, bölge turizmi ve ulaşım güvenliği üzerinde soru işaretleri oluşturduğu ifade ediliyor.