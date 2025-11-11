Kurumun resmi X hesabından yapılan paylaşımda, “Genel Kurul Üyelerimiz ve Kurum çalışanlarımız adına, 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında geleceğe nefes olacak 399 adet fidanımızı toprakla buluşturmak üzere bağışta bulunduk” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, “Her bir fidan, ülkemizin yeşil varlıklarını çoğaltmak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak yönündeki ortak kararlılığımızın simgesidir” denildi.

Basın İlan Kurumu, doğayı koruma ve çevre bilincini güçlendirme sorumluluğuyla Yeşil Vatan Seferberliği’ne destek vermekten gurur duyduklarını belirtti.

Bakanlık koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında dikilen her fidanın, daha yeşil ve temiz bir dünyanın umudu olacağı vurgulandı.

Kampanyada kullanılan slogan, doğa sevgisini ve çevreye duyarlılığı güçlü bir biçimde yansıtıyor:

“Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.”

