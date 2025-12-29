Türk Dil Kurumu (TDK), her yıl düzenlediği “Yılın Kelimesi/Kavramı” oylamasının 2025 sonuçlarını açıkladı. Halkın yoğun katılımıyla gerçekleştirilen oylamada, dijital çağın etik sorumluluklarına dikkat çeken “dijital vicdan” kavramı öne çıktı.

TDK tarafından yapılan açıklamada, dijital vicdanın; sosyal medyada paylaşılan içeriklerden yapay zekâ kullanımına, kişisel verilerin korunmasından çevrim içi davranışlara kadar uzanan geniş bir alanı kapsadığı vurgulandı. Kavramın, bireylerin dijital ortamlarda etik, sorumlu ve bilinçli hareket etmesi gerekliliğine işaret ettiği belirtildi.

Uzmanlar, “dijital vicdan”ın seçilmesini; dezenformasyon, siber zorbalık, mahremiyet ihlalleri ve yapay zekâ etiği gibi konuların 2025’te toplum gündeminde daha fazla yer alacağının bir göstergesi olarak değerlendiriyor.

TDK, yılın kelimesi çalışmalarının Türkçenin güncel gelişimini yansıtmayı ve toplumsal farkındalığı artırmayı amaçladığını da hatırlattı.