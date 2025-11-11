Donald Trump, paylaşımında, Ahmed Şara’nın bölgedeki barış çabalarını desteklediğini vurguladı. Görüşmede iki liderin, Suriye’nin yeniden inşası, istikrarın sağlanması ve bölgesel iş birliği konularını masaya yatırdığı bildirildi.

“Suriye’nin başarısı bölge için önemli”

Trump, açıklamasında, “Suriye’nin istikrarlı ve başarılı olması, Orta Doğu’daki tüm ülkeler için büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanı Şara ile tekrar görüşmeyi dört gözle bekliyorum” ifadelerine yer verdi.

Barış ve diplomasi vurgusu

Trump ve Şara’nın görüşmesinin ardından yapılan açıklamalar, uluslararası kamuoyunda Orta Doğu’da yeni bir diplomatik sürecin başlangıcı olarak yorumlandı.