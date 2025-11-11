SÜMER TAŞKIRAN

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 87’nci yılında, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Hacı Bayram-ı Velî Camii’nde okutulan Mevlid-i Şerif’e katıldı.

Mevlid sonrası konuşan Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Atatürk’e hakaret edenlere yönelik uyarısını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanı’nın bu sözleri bizim açımızdan son derece kıymetlidir. Ancak artık Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da bu yaklaşımı ciddiye alması, Cuma hutbelerinde Atatürk’ün adını saygıyla anması gerekir. Cumhuriyet Bayramı’nda ya da 10 Kasım arifesinde Mustafa Kemal’in isminden bahsedilmemesi büyük bir garabettir.”

"ATATÜRK'E DUA ETMEYİ BİLE HAZMEDEMEYENLER VAR"

Törende yer alan bir diğer isim, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez de önemli mesajlar verdi. Çömez, Atatürk’ün milletin gönlündeki yerinin hiçbir zaman sarsılmayacağını vurgulayarak şöyle konuştu:

“Atatürk, yıkılmış bir imparatorluğun küllerinden yepyeni bir ülke kurdu. Daha dumanı tüten bu topraklarda tarımı, sanayiyi, eğitimi, geleceği inşa etti. Kadınlara haklarını verdi, gençlere umut oldu. Şimdi, onun için camilerimizde dua edilmesini bile hazmedemeyenler var. Oysa bu ülke emperyalistlerin çizmesine basarak ayağa kalktı. Bugün Atatürk’e dua eden milyonlar, bu bağımsızlığın, bu Cumhuriyetin gerçek sahibidir.”

BURADA SADECE LOKMA DEĞİL, UMUT DAĞITILIYOR

Mevlid sonrası cami avlusunda, Başkent Ankara'nın ve Türkiye'nin bir çok noktasında vatandaşlara dağıtılan lokmayı değerlendiren Çömez,

“Burada sadece lokma dağıtılmıyor, umut dağıtılıyor. Birlik ve beraberlik dağıtılıyor. Türkiye’nin istikbaline dair ümitler yeşeriyor. Atatürk’ün varlığından rahatsız olanlara inat, biz her 10 Kasım’da camilerimizde Mevlid okutmaya, Atamıza dua etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"KEŞKE SAYIN ERDOĞAN DA BURADA OLSAYDI"

Yoğun katılımın dikkat çektiği anma programında, Çömez şu temennide bulundu:

“Keşke Sayın Cumhurbaşkanı da bugün buraya gelseydi. Keşke Hacı Bayram-ı Velî’den birlik ve beraberlik mesajını tüm Türkiye’ye birlikte duyurabilseydik. Bu artık bir gelenek haline geldi; İYİ Parti olarak her 10 Kasım’da Atamızı camilerde anacak, dualarımızı milletimizle birlikte edeceğiz.”

HALKTAN YOĞUN İLGİ, BÜYÜK TEVECCÜH

Mevlid-i Şerif programı vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Cami avlusu dualar, tekbirler ve “Atamızı unutmadık” sesleriyle doldu.

Vatandaşlar, İYİ Parti Lideri Dervişoğlu ve Grup Başkanvekili Çömez’e büyük ilgi göstererek, “Halktan kopmayan, halka dokunan bir lider özlemi yaşıyoruz. Geleceğimize sahip çıkın. İyi ki varsınız, lütfen bizi bırakmayın" sözleriyle temennilerini dile getirdi.

"ATATÜRK MİLLETİN KALBİNDE YAŞIYOR"

Tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak düzenlenen mevlid programlarında İYİ Parti teşkilatları, Atatürk’ü minnetle andı. Dualar yükseldi, lokmalar dağıtıldı, gönüller birleşti.

Bir asrı aşan bir vefayla Atatürk’e duyulan sevgi, Hacı Bayram-ı Velî Camii avlusundan tüm Türkiye’ye yayıldı.