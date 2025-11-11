Olay, Bahçesaray ilçesine bağlı İslam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla halı sahada maç yaptıktan sonra evine dönen Özcan Takız, dönüş yolunda dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Düşme sonucu başından ağır yaralanan genç, arkadaşlarının ihbarı üzerine Bahçesaray Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Helikopterle Van’a Sevk Edildi

Hastanede yapılan ilk müdahalede beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Takız’ın, ileri tetkik ve tedavisi için Van’a sevk edilmesine karar verildi. Durumun ciddiyeti üzerine Jandarma Hava Grup Komutanlığı ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye sevk edilen jandarma helikopteri, genç hastayı alarak Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaştırdı.

Sağlık Durumu ve Soruşturma

Hastanede tedavi altına alınan Özcan Takız’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak Bahçesaray İlçe Emniyet Amirliği tarafından inceleme başlatıldı.