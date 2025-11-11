SÜMER TAŞKIRAN

TBMM Genel Kurulu, 11 Kasım Salı günü haftalık çalışmasına başlıyor. Gündemin ilk sırasında, turizm sektörü ve vakıflarla ilgili düzenlemeleri kapsayan “Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” yer alıyor. İlk 10 maddesi kabul edilen teklifin kalan maddeleri görüşülecek.

Deprem bölgesi olarak kabul edilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerindeki seyahat acenteleri, bu yıl Birlik aidatlarından muaf tutulacak. Ayrıca önceki dönem borçları da silinmiş sayılacak.

Teklife göre, marina ve liman işletmecileri ile deniz turizmi araçlarında kalanların kimlik bilgileri kayıt altına alınacak. Belgesiz konaklama tesislerine ise elektronik ortamda verdikleri her bir ilan için 25 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Bir diğer önemli maddeyle, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı sınırları, bölgede yer alan deniz savaşları batıklarını da kapsayacak şekilde genişletilecek. Cumhurbaşkanına, alanın arkeolojik ve kültürel özellikleri doğrultusunda sınırları genişletme yetkisi verilecek.

Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mazbut vakıflara ait taşınmazların kira süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

VERGİ KANUNLARI TEKLİFİ GENEL KURULDA

Genel Kurul, turizm düzenlemelerinin ardından, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

Teklife göre, konut kiralarına uygulanan gelir vergisi istisnası yeniden düzenlenecek. Emekli, dul, yetim ve malul aylığı alanlar için özel istisna hükümleri getirilecek.

Geçici vergi mükellefleri, kazançlarını artık 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerle beyan edebilecek.

Ayrıca özel sağlık kuruluşları, veteriner muayenehaneleri, kuyumculuk ve taşınmaz ticareti gibi faaliyet alanlarına verilen ruhsat ve yetki belgelerinden yıllık harç alınacak.

Asgari ücretin 7,5 katı olarak uygulanan prime esas kazanç üst sınırı ise 9 katına çıkarılacak.

Çeklerin erken ibrazına ilişkin düzenleme 2028 yılı sonuna kadar uzatılırken, genel aydınlatma giderleri 2030 yılına kadar devlet ve yerel yönetim bütçelerinden karşılanacak.

Genel Kurul ayrıca, RTÜK’e AK Parti ve MHP kontenjanlarından iki yeni üye seçecek.

KOMİSYONLARDA BÜTÇE MARATONU

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine devam edecek.

Hafta boyunca, 11 Kasım Salı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 12 Kasım Çarşamba: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 13 Kasım Perşembe: Gençlik ve Spor Bakanlığı, 14 Kasım Cuma: Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçeleri masaya yatırılacak.



Öte yandan Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki Ayrımcılığın Önlenmesi Alt Komisyonu ve Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu da kendi gündemleriyle toplanacak.

Meclis’teki siyasi partiler de salı ve çarşamba günleri grup toplantılarını gerçekleştirecek.