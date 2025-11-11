AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen ve sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Furkan Bölükbaşı, yaptığı bir paylaşım nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Bölükbaşı, X platformunda başka bir kullanıcının paylaşımını alıntılayarak yaptığı yorum sonrası tepki çekti. Söz konusu içeriği daha sonra silen Bölükbaşı hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 310. maddesi kapsamında resen soruşturma başlatıldı.

Paylaşımın ardından X platformu, Furkan Bölükbaşı’nın hesabını erişime kapattı.

Soruşturma süreci devam ediyor

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Furkan Bölükbaşı hakkında “devlet büyüklerine yönelik tehdit ve saldırı içerikli ifadeler” gerekçesiyle gözaltı kararı verdi. Emniyetteki işlemleri devam eden Bölükbaşı’nın, adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Gözaltı kararı, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Sosyal medya platformlarında ifade özgürlüğü ve hukuki sınırlar üzerine tartışmalar yeniden gündeme geldi.