İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlara yönelik son bir haftada 25 il merkezli düzenlenen operasyonlarda 403 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, yakalanan şüphelilerden 179’unun tutuklandığını, 97’si hakkında ise adli kontrol kararı uygulandığını belirtti. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde yürütüldüğünü bildirdi. İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Batman, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mersin, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Samsun ve Yalova’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda “nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi” suçlarından 403 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 179’u tutuklanırken, 97’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kalan şüphelilerle ilgili adli süreç devam ediyor.

Ayrıca operasyonlar kapsamında yaklaşık 72 milyon TL değerinde 2 konut, 2 arsa ve 3 araca el konuldu. Şüphelilerin sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden “yatırım danışmanlığı, ürün satışı, faizsiz kredi” gibi temalarla vatandaşları dolandırdıkları; mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para transferine aracılık ettikleri ve çocuk müstehcenliği içeren içerikleri paylaştıkları tespit edildi.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, “Milletimizin yanındayız. Sizler için bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın, biz gereğini yapalım.” ifadelerini kullandı.