Yeni fiyat listesine göre daha önce 110 TL olan küçük boy filtre kahve, 2 Ocak itibarıyla 145 TL’den satılmaya başlandı. Zam oranı bazı ürünlerde yüzde 30’a yaklaştı.

Zam sadece filtre kahveyle sınırlı kalmadı. Güncellenen fiyat listesine göre orta boy Americano 150 TL, cappuccino 175 TL, cortado 180 TL, sıcak çikolata 210 TL ve white chocolate mocha 220 TL oldu. Kahve dışındaki ürünler de zamdan etkilendi; Türk çayı fiyatı 75 TL’ye yükseldi.

Fiyat artışı yalnızca filtre kahveyle sınırlı kalmadı. Americano, cappuccino ve latte gibi sık tercih edilen ürünlerde de dikkat çeken artışlar yaşandı.

Güncel fiyatlar, Starbucks mağazaları ve mobil uygulama üzerinden menülere yansıdı.