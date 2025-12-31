John F. Kennedy Başkanlık Kütüphanesi ve Müzesi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,

“Güzel Tatiana’mız bu sabah vefat etti. O her zaman kalbimizde olacak” ifadelerine yer verildi.

Kanser Teşhisi Konmuştu

Tatiana Schlossberg, Kasım ayında yaptığı açıklamada, kendisine ciddi bir kanser türü teşhisi konulduğunu kamuoyuyla paylaşmıştı. Gazeteci kimliğiyle tanınan Schlossberg’in vefatı, Kennedy ailesi ve sevenleri arasında derin üzüntüye neden oldu.

Gazetecilik Kariyeriyle Tanınıyordu

Kennedy ailesinin genç kuşak temsilcilerinden olan Tatiana Schlossberg, çevre ve iklim değişikliği konularındaki çalışmalarıyla biliniyor, gazetecilik alanında önemli haberlere imza atıyordu.