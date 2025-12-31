Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada,

“31 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek yılbaşı kutlamaları dolayısıyla ilimiz genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla kapsamlı emniyet ve asayiş tedbirleri alınmıştır” denildi.

Açıklamada; otogarlar, tren garları, havalimanı, meydanlar, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler, eğlence merkezleri, oteller ile vatandaşların yoğun olarak bulunmasının muhtemel olduğu tüm noktalarda gerekli güvenlik planlamalarının ve trafik düzenlemelerinin yapıldığı belirtildi.

Jandarma ve Emniyet Teyakkuzda

Alınan tedbirler kapsamında:

Jandarma sorumluluk bölgelerinde 1.543 personel 275 araç 11 dron

Emniyet sorumluluk bölgelerinde 641 noktada 19.242 emniyet personeli 10 dedektör köpek 2.658 araç (2.101 ekip + 557 trafik ekibi)



ile yılbaşı gecesi boyunca emniyet ve asayiş tedbirleri uygulanacak.

Trafik ve Asayiş Önlemleri Artırıldı

Yetkililer, yılbaşı gecesi oluşabilecek yoğunluklara karşı trafik denetimlerinin artırılacağını, kamu düzeninin korunması için ekiplerin sahada aralıksız görev yapacağını bildirdi.