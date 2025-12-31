Yılbaşı akşamı kurulacak sofralarla ilgili açıklamalarda bulunan Uğur Toprak, dışarıdan alınan paketli gıdalarda etiket ve işletme kayıt numarasının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Toprak,

“Dışarıdan alınan mezeleri hızlı şekilde eve getirip buzdolabına koymalıyız. Kendimiz hazırladığımız mezeleri de yapıldıktan hemen sonra dolapta muhafaza etmek çok önemli. Havalar soğuk olsa bile özellikle yoğurtlu mezelerde risk daha yüksek. Yoğurt bir süt ürünüdür ve mutlaka dolapta kalmalıdır” dedi.

Çapraz Bulaşmaya Dikkat

Yemek hazırlığında kullanılan ekipmanların hijyenine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Toprak, çapraz bulaşmanın ciddi risk oluşturduğunu ifade etti.

“Çiğ tavuk ya da hindi doğradıktan sonra bıçak ve kesme tahtası yıkanmadan yeşillik kesilmemeli. Aksi halde çapraz bulaşma gıda zehirlenmesine yol açabilir” diye konuştu.

Zehirlenmelerin Çoğu Pirinçten Kaynaklanıyor

Toprak, gıda zehirlenmelerinin sanılanın aksine çoğunlukla tavuktan değil pirinçten kaynaklandığını belirtti:

“Pilav veya iç pilav yaptıysak, en geç 2 saat içinde hızlıca soğutup dolaba koymalıyız. Düğün ve toplu yemeklerde yaşanan zehirlenmelerin büyük kısmı pirinç kaynaklıdır. Tavuk ve hindi pişirirken iç sıcaklığın en az 85 dereceye ulaştığından emin olunmalı.”

Sofra Çok Önceden Kurulmamalı

Yılbaşı sofralarının çok erken kurulmasının risk oluşturduğunu söyleyen Toprak, sıcak ve soğuk zincirin bozulmasının zehirlenmelere yol açabileceğini vurguladı. Ayrıca alkollü içkilerde bandrol kontrolü yapılması ve yalnızca güvenilir yerlerden alışveriş edilmesi gerektiğini hatırlattı.

Bayat Kuruyemiş ve Tağşiş Uyarısı

Kuruyemiş ve tatlı tüketiminde de dikkatli olunması gerektiğini belirten Toprak, şu uyarılarda bulundu:

Kuruyemişler bayat olmamalı, güvenilir yerlerden alınmalı

Şerbetli tatlılarda taklit ve tağşiş riski yüksek

Baklavada Antep fıstığı yerine farklı ürünler kullanılabiliyor

Sütlü tatlılar buzdolabında saklanmalı ve tüketimden hemen önce çıkarılmalı