YÖK ile Malta Eğitim, Gençlik, Spor, Araştırma ve İnovasyon Bakanlığı, yükseköğretim alanında mutabakat muhtırası imzaladı. İmza töreni, YÖK merkezinde gerçekleşti. Törene, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Malta Bakanı Clifton Grima katıldı.

YÖK Başkanı Özvar, muhtıranın iki ülke arasındaki eğitim ve akademik iş birliğini genişletmeye yönelik bir adım olduğunu vurguladı. Özvar, “Bu vizyon, eğitimi ve karşılıklı anlayışı güçlendirmekte, uluslararası iş birliğini daha kapsamlı hale getirmektedir” ifadelerini kullandı.

Özvar, Türkiye ile Malta arasında ortak girişimlerin özellikle öğrenci ve akademisyen değişimi, ortak diploma programları, yeterlilik tanıma çalışmaları ve araştırma projeleri kapsamında geliştirilmesini hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, muhtıranın Akdeniz bölgesine akademik katkı sağlamayı amaçladığını söyledi.

Konuşmaların ardından, Prof. Dr. Özvar ile Bakan Grima, iki kurum arasında yükseköğretimde iş birliğini güçlendirecek protokolü imzaladı.