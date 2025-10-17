A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın parlayan yıldızı Zehra Güneş başarılı spor kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de ilgi odağı oluyor. Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Zehra Güneş’in anne ve babasıyla verdiği poz sosyal medyada paylaşılınca ailenin boyları herkesi şaşırttı. Zehra Güneş’in ailesiyle pozlarına “E böyle ana babadan böyle evlat çıkar normal”, “Anne ve babadan bu boyda kız normal”, “Maşallah çok güzel fotoğraf”, “Türkiye’nin boy ortalamasını tek başlarına sırtlamışlar”, “Yok artık uzunlar ailesi” yorumları geldi.

Zehra Güneş'in babası Zahit Güneş 1.95 m, annesi Zeynep Güneş 1.88 m, dedesi ise 1.95 m boyundaymış. Zehra Güneş'in boyunun 1.97 olduğunu düşünürsek, anne ve babasına da maşallah dememiz gerekiyor.

ZEHRA GÜNEŞ'İN HAYAT HİKAYESİ

7 Temmuz 1999 tarihinde İstanbul'un Kartal ilçesinde dünyaya geldi. Zehra Güneş aslen Balkan göçmenidir.

Voleybola 12 yaşında Vakıfbank Spor Kulübü'nde başladı. İki yıl üst üste hem yıldız, hem de gençlerde Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 15 yaşındayken 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sezon kiralık olarak forma giydi. Aynı sezon hem PAF takım, hem de genç takımda Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

2015-2016 sezonu Vakıfbank'ın 3. Lig'den 2. Lig'e şampiyon olarak yükselen takımında forma giydi. 2016-2017 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydi. Sezon sonunda Vakıfbank genç takımıyla bir kez daha Türkiye şampiyonu oldu.

Yıldız milli takımıyla dünya dördüncülüğü, Balkan ve Eyof şampiyonluğu, genç milli takım formasıyla Avrupa üçüncülüğü, dünya dördüncülüğü, U23 takımıyla da dünya şampiyonluğu yaşayan kadrolarda yer aldı.

Zehra Güneş, Vakıfbank forması altında 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası şampiyonluğu, 1 Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda gümüş ve bronz madalya kazandı.