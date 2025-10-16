Başarılı oyuncular Miray Daner ve Mert Ramazan Demir’i bir araya getiren yeni dizi Bize Bir Şey Olmaz için geri sayım başladı. Çekimleri tamamlanan dizi, şubat ayında Disney Plus’ta yayınlanacak.

Senaryosunu Pınar Bulut’un kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Neslihan Yeşilyurt’un üstlendiği yapım, 8 bölümden oluşacak. Dizi, güçlü hikayesi ve dikkat çekici karakterleriyle sezonun iddialı projeleri arasında gösteriliyor.

Bize Bir Şey Olmaz dizisinde Mert Ramazan Demir, bir mekan işletmecisini canlandırıyor. Demir, daha önce sıcak baktığı Avcı dizisinin iptal edilmesinin ardından gelen yeni teklifleri değerlendirmiş ve OGM Pictures imzalı bu projede yer almaya karar vermişti.

Dizinin senaryosuna son dokunuşları yapan yazar Aybike Ertürk, karakterlerin derinliği ve hikayenin akışıyla izleyicilere çarpıcı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Öte yandan, başarılı performansıyla dikkat çeken Miray Daner’in de farklı projeler için yeni teklifleri değerlendirdiği öğrenildi.