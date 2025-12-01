Dünya AIDS Günü, her yıl 1 Aralık tarihinde küresel çapta kutlanan bir farkındalık günüdür. Temel amacı, HIV (İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü) enfeksiyonunun yayılmasıyla ortaya çıkan AIDS (Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği Sendromu) salgınına dikkat çekmek, hastalığa yakalanan ve hayatını kaybedenleri anmak ve HIV ile yaşayan insanlara destek olmaktır.

1988 yılında ilan edilen bu gün, sadece hastalığın bilimsel ve tıbbi yönlerine değil, aynı zamanda etrafındaki damgalama, ayrımcılık ve insan hakları sorunlarına da odaklanarak küresel bir dayanışma çağrısıdır.

BİR SALGININ BAŞLANGICI

Dünya AIDS Günü'nün doğuşu, 1980'lerde başlayan ve hızla yayılan küresel bir sağlık krizine bir yanıttır.

Salgının Keşfi (1981): İlk AIDS vakaları 1981 yılında ABD'de, nadir görülen zatürre türleri ve kanserlerle mücadele eden eşcinsel erkeklerde tespit edildi. Başlangıçta bu hastalığa "Gay-Related Immune Deficiency" (GRID) adı verilse de, hastalığın farklı gruplarda da görülmesiyle virüsün kendisi (HIV) ve sendrom (AIDS) olarak yeniden adlandırıldı.

İLAN EDİLİŞİ

Dünya AIDS Günü'nün resmî olarak ilanı, uluslararası toplumun bu krize küresel bir yanıt verme çabasının sonucudur.

İlan (1988): Dünya AIDS Günü, 1988 yılında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Cenevre'de düzenlenen bir zirvede kararlaştırıldı ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından resmen kabul edildi. Bu, AIDS ile ilgili uluslararası alanda ilan edilen ilk küresel sağlık günü oldu.

Günün temel hedefleri şunlardır:

KÜRESEL İLERLEME

Dünya AIDS Günü’nün ilanı, HIV/AIDS ile mücadelede önemli dönüm noktalarına ulaşılmasına katkı sağlamıştır.

Antiretroviral Tedavilerin Gelişimi (1990'lar): Bu güne ve küresel baskıya paralel olarak, antiretroviral tedavi (ART) rejimleri geliştirildi. ART, HIV enfeksiyonunu kontrol altına alarak virüs yükünü düşürür ve AIDS evresine geçişi engeller. Günümüzde HIV, doğru tedaviyle yönetilebilen kronik bir hastalık olarak kabul edilmektedir.

AZ BİLİNEN İLGİNÇ GERÇEKLER

Kırmızı Kurdele (Red Ribbon): Dünya AIDS Günü ile özdeşleşen kırmızı kurdele , 1991 yılında New York’ta bir sanatçı grubu (Visual AIDS) tarafından sembol olarak yaratıldı. Kırmızı renk, tutkuyu, tehlikeyi ve sevgiyi temsil ederken; kurdele şekli, dayanışma ve şefkati simgeler. Kırmızı kurdele, bugün dünyada en çok tanınan sağlık farkındalığı sembollerinden biridir.

Dünya AIDS Günü, HIV/AIDS'in yol açtığı küresel zorlukları hatırlatırken, bilimin ve insan dayanışmasının bu zorlukları aşmadaki gücünü de gözler önüne sermektedir.