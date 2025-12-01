Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 39. Olağan Kurultayı, Ankara Spor Salonu’nda “Şimdi İktidar Zamanı” sloganıyla tamamlandı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Kurultayın ikinci gününde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tüm delegelerin oyunu alarak yeniden genel başkan seçilmiş, eşine az rastlanır bir oy birliğiyle güven tazelemişti. Üçüncü gün çalışmalarında ise Özel’in açıkladığı ‘anahtar liste’ salonun odak noktası oldu.

PM ADAYI DENİZ YAVUZYILMAZ’DAN SONSÖZ’E ÖZEL AÇIKLAMALAR

Kurultayın en çok ilgi çeken isimlerinden biri olan CHP Zonguldak Milletvekili ve PM Adayı Deniz Yavuzyılmaz, Sonsöz Gazetesi’ne özel değerlendirmelerde bulundu. Üç gün süren kurultay maratonunu ve CHP’nin iktidar hedefini yorumlayan Yavuzyılmaz, önemli mesajlar verdi.

Yavuzyılmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “3 günlük bir kurultay süreci yaşadık. İlk gün, yenilenen programımızı delegelerimizin takdirine sunduk. Bu programla iktidar rotamızı çizmiş olduk. Yakında seçim beyannamemizle bu rotayı taçlandıracağız.”

Kurultayın ikinci gününde yaşanan tarihi sonuca dikkat çeken Yavuzyılmaz, Genel Başkan Özgür Özel’in aldığı rekor oyu şu sözlerle değerlendirdi: “Genel Başkanımız Özgür Özel, geçerli oyların tamamına yakınını aldı. Bu, tarihi bir seçimdir. Hem partimiz hem Türkiye için büyük bir gururdur.”

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.