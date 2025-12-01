Ankara’nın Etimesgut ilçesinde, pazar alışverişinden dönen Öztürk ailesinin iki çocuğu, komşularının beslediği pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Olayda 1,5 yaşındaki Efe Öztürk ile 5 yaşındaki Doğa Öztürk çeşitli yerlerinden yaralandı. İddiaya göre aile, apartman girişine geldiği sırada pitbull cinsi köpek kontrolsüz biçimde dışarı çıktı. Köpek önce 1,5 yaşındaki Efe’nin yüzüne, ardından Doğa’nın göğsüne saldırdı. Ailenin yardım çığlıkları üzerine vatandaşlar duruma müdahale etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralanan iki çocuk hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

“IRK DEĞİL, YETİŞTİRİLME ŞEKLİ TEHLİKE YARATIYOR”

Yaşanan saldırının ardından Sonsöz Muhabiri Melisa Sapaz'a konuşan Veteriner Hekim Dr. Akife Kaya, pitbulların sanıldığı gibi doğuştan saldırgan olmadığını, asıl problemin yanlış yetiştirme olduğunu vurguladı.

Kaya, bazı kişilerin Pitbulları güç gösterisi için sahiplendiğini ve köpekleri karanlık ortamlarda tutup saldırgan davranışlar öğretmeye çalıştığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bu çocukları çoğu zaman gün ışığı görmeden, sürekli kapalı ortamlarda büyütüyorlar. Isırma davranışı özellikle öğretiliyor. Dövüştürülmek için eğitilen bu köpekler ne yazık ki eziyet gördükçe saldırganlaşıyor.”

"SORUN IRKTA DEĞİL YETİŞTİRMEDE!"

Pitbulların doğru koşullarda yetiştirildiğinde son derece uysal bir yapıya sahip olduğunu söyleyen Kaya, hayvanların çocuklarla ve hatta kedilerle aynı evde sorunsuz yaşayabildiğini belirtti: “Bizim hastalarımız arasında sevgiyle büyütülmüş pitbull ve Dogolar var. Bu hayvanlar doğru eğitimle kediden bile daha yumuşak huylu olabiliyor. Sorun ırkta değil; tamamen yetiştirmede.”



“HER IRK SERT YETİŞTİRİLİRSE SALDIRGAN OLABİLİR”

Veteriner Hekim Dr. Akife Kaya aynı zamanda yalnızca pitbulların değil, terrier gibi küçük ırkların bile yanlış yetiştirilirse saldırgan davranışlar gösterebileceğini söyledi: “Bir Terrier türünü de sert yetiştirirseniz her canlıya saldırabilir.”

MUTLAKA AĞIZLIK, TASMA VE KISIRLAŞTIRMA

Kaya, özellikle güçlü ırklar için dışarıda ağızlık kullanımının zorunlu olduğunu vurguladı: “Bu köpeklerin mutlaka ağızlıkla ve sağlam bir tasma ile gezdirilmesi gerekiyor. Ayrıca kısırlaştırma da çok önemli; hormon baskılanınca agresif eğilimler azalıyor.”

Dövüş amaçlı kullanılmak üzere özellikle erkek pitbulların tercih edildiğini hatırlatan Kaya, tüm sorumluluğun hayvan sahiplerinde olduğunu belirtti: “Hiçbir canlının başka bir canlıya zarar vermesi kabul edilebilir değil. Bu noktada sorumluluk tamamen pitbull sahiplerinde.”

DİP NOT; 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre, pitbull terrier başta olmak üzere yasaklı ırkların üretimi, satışı ve sahiplendirilmesi yasak. Uzmanlar, denetimlerin sıklaştırılması ve sahiplerinin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesinin hayati önem taşıdığını vurguluyor.