Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünün içme suyu arz güvenliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği Ankara İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisinin 4. ünite inşaatına başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisinin '4. Ünite Kapasite Artışı Projesi' için inşaat sözleşmesi imzalandı.

Kentin içme suyu ihtiyacının sürdürülebilir şekilde karşılanmasını amaçlayan projenin 2027'de hizmete sokulması planlanıyor.

Yeni ünite ile tesisin arıtma kapasitesinin günde 1 milyon 692 bin metreküpten 2 milyon 256 bin metreküpe çıkması bekleniyor.