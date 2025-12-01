Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF), koruyucu aile hizmetine yönelik kapsamlı bir farkındalık çalışması başlatıyor. Bakanlığın yazılı açıklamasına göre çalışma, korunma ihtiyacı olan çocukların kurum bakımına alınmadan aile odaklı hizmet modelleriyle desteklenmesini hedefleyen çocuk politikaları kapsamında yürütülecek.

Toplu taşıma araçlarında bilgilendirme dönemi

“Aile Yılı” etkinlikleri doğrultusunda hazırlanan proje ile koruyucu ailelik konusunda toplumsal bilincin artırılması amaçlanıyor. Kampanya kapsamında, Türkiye genelinde her gün milyonlarca kişinin kullandığı taksi, minibüs ve otobüslerde koruyucu aile hizmetini tanıtan afişler ve bilgilendirici broşürler yer alacak.

Bakanlık, çalışma sayesinde koruyucu aile hizmetinin geniş kitlelere ulaştırılmasını ve toplumda farkındalığın artırılmasını hedefliyor.