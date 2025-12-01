Gazeteci Fatih Altaylı, “Yorumlayamıyorum” başlıklı yazı dizisine yeni bölümüyle devam ederek cezaevinde yaşananlara ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Altaylı’nın bugünkü yazısında aktardığı ifadeler dikkat çekti.

“Tahliye beklemiyordum, karar önceden alınmıştı”

Altaylı, perşembe günü kantin listesini hazırlayıp verdiğini, bavulunu bile hazırlamadığını belirterek, ziyarete gelen avukatlarının tahliye ihtimali üzerinde durmasına rağmen kendisinin buna inanmadığını söyledi.

“Avukatlarım çok iyi bir savunma yaptı ama karar önceden alınmıştı. En yüksek ceza verildi” diyen Altaylı, altıda birlik indirimin ise iyiniyet değil, Yargıtay’a gitmesini engelleme amacı taşıyan bilinçli bir hamle olduğunu öne sürdü.

“Hukuki değil, siyasi bir karar”

Kararın hukuki olmadığını savunan Altaylı, siyasete değil yargıya kırgın olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Bu kararı verenler vicdanen huzur içindeyse hakkım helali hoş olsun. Ama inanmadıkları bir karara imza attılarsa, bana yaşattıklarını umarım onlar da yaşar.”

Cezaevindeki sakatlanma olayını anlattı

Altaylı, cezaevinde spor için tek başına çıkarıldığı sırada yaşadığı kazayı da aktardı. Ayağını burkmasıyla düştüğünü, kafasını minyatür kale direğine çarptığını belirten Altaylı; sağ elinin çatladığını, dizinde yara açıldığını ve ayak bileğinin morardığını ifade etti. Elinin alçıya alındığını ancak işlerini yapmayı engellediği için alçıyı çıkarttırdığını söyledi.