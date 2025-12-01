Eski AK Parti 26 ve 27. Dönem Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, uzun süredir tedavi gördüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde 67 yaşında yaşamını yitirdi. Öztürk için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) resmi cenaze töreni düzenlendi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; cenaze törenine merhumun ailesi, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, milletvekilleri ve TBMM personeli katıldı.

GİRESUN'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Öztürk’ün cenazesi, Salı günü kılınacak öğle namazının ardından Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Akköy köyünde defnedilecek.

SİYASET HAYATINDA ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENDİ

Milletvekili seçilmeden önce Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Cemal Öztürk; ÇAYKUR Genel Müdür Yardımcılığı, Fiskobirlik Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu üyelikleri gibi önemli görevlerde bulundu. TBMM’de bulunduğu süre boyunca Plan ve Bütçe Komisyonu ile KEİPA (Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi) Komisyonu’nda görev yaptı.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.

