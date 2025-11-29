Türkiye’yi ziyaret eden Papa 14. Leo’nun, programı kapsamında Yasemin Minguzzi ile özel bir görüşme gerçekleştireceği açıklandı. Yasemin Minguzzi, 2025’te İstanbul Kadıköy’de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi olarak kamuoyunda tanınıyor.

Görüşme öncesi açıklama yapan Minguzzi, sürecin hiçbir siyasi yönü olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu: “Eşim Andrea Katoliktir ama Ahmet kendi iradesiyle Müslümanlığı seçmiştir. Merhametin, vicdanın ve adaletin dini olmaz; Papa ile yapacağımız görüşmenin de hiçbir siyasi gölgesi yoktur. Rabbime sığınıp sevdiğiniz ya da sevmediğiniz bütün kapıları çaldım ve çalmayı sürdüreceğim.

Oğlum için bu dünyayı, nefes aldığım sürece sarsmaya devam edeceğim.”

Yasemin Minguzzi, oğlunun ölümü sonrası adalet arayışıyla Türkiye’de ve uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmış; yetkililer ve sivil toplumla yaptığı görüşmelerle dikkat çekmişti. Papa 14. Leo’nun görüşmesinin, sürece yeni bir insani boyut kazandırması bekleniyor.