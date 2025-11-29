Ailesinin 5 çocuğunun en küçüğü olan Furkan Fidan, 30 Ağustos'ta 3'üncü kattaki evlerinin balkonunda oyun oynarken sopayla yüksek gerilim hattı tellerine temas etti. Akıma kapılan Furkan Fidan, ağır yaralandı. Ailesi tarafından Şanlıurfa Devlet Hastanesi'ne götürülen Furkan, yapılan ilk müdahalenin ardından, Ankara'ya Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. El ve ayaklarında yanıkların yanı sıra sağ ayak bileğinde derin doku kaybı oluşan Furkan, Çocuk Yanık Tedavi Merkezi'nde tedaviye alındı. Yapılan müdahaleyle, ilk anda kaybedebileceği belirtilen Furkan'ın sağ ayağı kurtarıldı ancak ayak baş parmağı ampute edildi. Her iki ayak sırtına doku nakilleri ve deri greftleri uygulandı. Furkan, fizik tedavi süreciyle de tekrar ayağa kalkıp yürümeye başladı.

'BACAĞI KESİLEBİLİR DEDİLER'

Furkan Fidan'ın annesi Zeynep Fidan, oğlunun balkonun köşesinden sopayla tellere dokunduğunu söyleyerek, "Elektrik akımına uğruyor. Koşarak hastaneye götürdük. 10 gün orada tedavi gördü. İlk gittiğimizde 'Bacağı kesilebilir' dediler, çok şükür öyle olmadı. Sonra Ankara'ya sevk edildi. Burada sağ olsunlar, hemşireler de doktorlar da çok ilgilendi. Çok şükür sadece bir parmak ile kurtardık. 25 gündür fizik tedavi görüyoruz, sağlığına kavuştu. Urfa'da elektrik kabloları daha dışarıda, aşağı almamışlar, içeri almamışlar. Balkona çok yakın, odanın penceresine çok yakın olduğu için çocuklar gidip demiri tutunca elektriğe kapılıyorlar. Çok korktuk. Taburcu olacağız ama eve gitmek istemiyorum, 3'üncü katı görmek bile istemiyorum şimdi. Bu yıl ilkokula başlayacaktı, kısmet olmadı. Dönünce, toparlayınca okula başlayacak inşallah. Çocuğumun hayatını doktorlara borçluyum, çok teşekkür ederim" dedi.

'NORMAL HAYATINA DEVAM EDECEK'

Ankara Bilkent Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği ve Yanık Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Sabri Demir ise Furkan'ın 3 ay önce hastaneye geldiğini söyleyerek, "Sağ ayağında özellikle ayak bileğinde çok derin doku hasarı bulunuyordu. Ellerinde de derin yaralar mevcuttu. Aynı zamanda sağ omuz ve sırtında da yanık alanları vardı. Sağ ayağındaki bir parmak maalesef kötü durumdaydı ve orayı kurtaramadık. Her iki ayak sırtına da doku nakli yaptık. Vücudun başka bir bölgesinden alınan deriyi oraya naklettik. Şu anda sağ ayak 1 aydır fizik tedavi görüyor. Tendomların da yanmasına bağlı olarak yüksek gerilim elektrik yanıklarında hem deri, hem de iç dokular ciddi hasar görür. Kas ve tendomlar en çok etkilenen dokulardır. Tendom ciddi şekilde yandığı için o ayakta tendom kısalması meydana geldi. 1 aydır fizik tedaviye devam ediyor. Şu anda hafif bir eğrilik var ama fizik tedaviyle düzeleceğini ve normal hayatına devam edeceğini öngörüyoruz" diye konuştu.

'YÜKSEK GERİLİM YANIKLARI ÇOK TEHLİKELİDİR'

Doç. Dr. Demir, elektrik yaralanmalarını voltaj büyüklüğüne göre ikiye ayrıldığını belirterek, "1000 voltun altındaki yaralanmalar düşük voltaj; 1000 voltun üzerindekiler ise yüksek gerilim elektrik yanıklarıdır. Evlerdeki 220 volt düşük voltajdır. Ancak voltaj kadar temas süresi de önemlidir. Düşük voltajda bile uzun süreli temas kalp durmasına ya da temas edilen bölgelerde doku kaybına yol açabilir. Yüksek gerilim elektrik yanıkları ise çok daha tehlikelidir. Bunlar genellikle dış ortamdaki elektrik hatlarında meydana gelir. Hastamızın durumunda olduğu gibi, yüksek gerilim hattına temas sonucu hem dış yanıklar, hem iç organ hasarı oluşur. Bu nedenle yüksek gerilim elektrik yanıkları hem ölüm oranı yüksek, hem de ampütasyon oranı çok yüksek yaralanmalardır. Büyük şehirlerde yüksek gerilim hatlarının bir kısmı yer altına alınmış olsa da kırsal bölgelerde hala evlerin arasından yüksek gerilim hatları geçmektedir. Bunların acilen yer altına alınması veya evlerden uzaklaştırılması gerekir" dedi. (DHA)