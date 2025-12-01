Spotify’ın geleneksel yıl sonu özeti Wrapped, 2025’te de milyonlarca kullanıcı tarafından merakla bekleniyor. Şirket henüz kesin bir tarih açıklamamış olsa da önceki yılların takvimi, bu yılın özetinin de benzer bir dönemde geleceğini gösteriyor.

Spotify Wrapped, her yıl kullanıcıların o yıl boyunca en çok dinledikleri şarkıları, sanatçıları, podcast’leri kısa ve renkli bir özetle sunuyor. Bu yıl da tablo değişmedi; müzikseverler 2025’in dijital dinleme karnesinin ne zaman açıklanacağını sorguluyor.

Geçmiş yıllara bakıldığında Wrapped’ın çıktığı tarihler şöyle sıralanıyor:

2023: 29 Kasım İklim İçin Büyük Adım: Çanakkale’de 20 Bin Fidan Dikildi İçeriği Görüntüle

2022: 30 Kasım

2021: 1 Aralık

2020: 1 Aralık

2019: 5 Aralık

Bu düzenli takvime göre Spotify Wrapped 2025’in, 29 Kasım ile 5 Aralık 2025 tarihleri arasında kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Spotify henüz resmi duyuruyu yapmadı; ancak mobil uygulamaya gelecek bir güncellemeyle Wrapped ekranının her an açılması olası görünüyor. Kullanıcıların özetlerine sorunsuz ulaşabilmesi için uygulamayı güncel tutmaları öneriliyor.