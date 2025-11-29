Program kapsamında uzmanlar, toprak sağlığının korunması, iklim değişikliğinin tarıma etkileri, su yönetimi, verimli üretim teknikleri ve sürdürülebilir tarım uygulamaları gibi konularda katılımcılara kapsamlı bilgiler sunacak.
Eğitim Takvimi ve Yerleri
02 Aralık 2025 – 11.00 | Kahramankazan
Yer: Kahramankazan Belediyesi Nikâh Salonu
03 Aralık 2025 – 13.30 | Beypazarı
Yer: Beypazarı Belediyesi Konferans Salonu
04 Aralık 2025 – 11.00 | Polatlı
Yer: Büyükşehir Aile Yaşam Merkezi
05 Aralık 2025 – 11.00 | Ayaş
Yer: Büyükşehir Ayaş Kadınlar Lokali
Çiftçiler İçin Neden Önemli?
Ankara Büyükşehir Belediyesi, çevresel tehditlerin arttığı bu dönemde tarımsal üretimin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasının önemine dikkat çekiyor. Eğitim programları sayesinde çiftçiler:
-
Toprak verimliliğini artırma yöntemlerini öğrenecek,
-
İklim değişikliğinin etkilerine karşı tedbirler geliştirecek,
-
Daha bilinçli, doğa dostu ve verimli üretim yapma fırsatı yakalayacak.
Ankara’da Tarıma Büyük Destek
Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı destekleyen projelerine bir yenisini daha ekleyerek, hem üreticinin hem de toprağın geleceğine yatırım yapıyor. Programlara tüm çiftçilerin katılımının ücretsiz olduğu belirtiliyor.
