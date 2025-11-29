Program kapsamında uzmanlar, toprak sağlığının korunması, iklim değişikliğinin tarıma etkileri, su yönetimi, verimli üretim teknikleri ve sürdürülebilir tarım uygulamaları gibi konularda katılımcılara kapsamlı bilgiler sunacak.

Eğitim Takvimi ve Yerleri

02 Aralık 2025 – 11.00 | Kahramankazan

Yer: Kahramankazan Belediyesi Nikâh Salonu

03 Aralık 2025 – 13.30 | Beypazarı

Yer: Beypazarı Belediyesi Konferans Salonu

04 Aralık 2025 – 11.00 | Polatlı

Yer: Büyükşehir Aile Yaşam Merkezi

05 Aralık 2025 – 11.00 | Ayaş

Yer: Büyükşehir Ayaş Kadınlar Lokali

Çiftçiler İçin Neden Önemli?

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çevresel tehditlerin arttığı bu dönemde tarımsal üretimin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasının önemine dikkat çekiyor. Eğitim programları sayesinde çiftçiler:

Toprak verimliliğini artırma yöntemlerini öğrenecek,

İklim değişikliğinin etkilerine karşı tedbirler geliştirecek,

Daha bilinçli, doğa dostu ve verimli üretim yapma fırsatı yakalayacak.

Ankara’da Tarıma Büyük Destek

Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı destekleyen projelerine bir yenisini daha ekleyerek, hem üreticinin hem de toprağın geleceğine yatırım yapıyor. Programlara tüm çiftçilerin katılımının ücretsiz olduğu belirtiliyor.

