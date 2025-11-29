Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ata şehrim, öz yurdum Mardin’de vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için gayretle çalışan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı başta olmak üzere emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Projeyle, Mardin’in ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Işıkhan, kadim şehir için çalışmaların aralıksız devam edeceğini de vurguladı.

