Kaza, 01.20 sıralarında Maden Köyü yolunun 35’inci kilometresinde meydana geldi. 34 DKK 706 plakalı midibüs, maden işletmesinde çalışan işçileri taşıdığı sırada kontrolden çıkarak uçuruma düştü.

Olayın ardından bölgeye sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bazı işçiler, ekiplerin titiz çalışmaları sonucu kurtarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Midibüs, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.