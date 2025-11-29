Projeyle, toprağı koruyan, su varlıklarını besleyen, havayı temizleyen ve ekosisteme ev sahipliği yapan ormanların önemi vurgulanıyor. Küresel ısınma, orman yangınları, kontrolsüz kentleşme ve insan faaliyetlerinin neden olduğu zararların önlenmesine katkı sunan proje, doğayı korumayı ve yaşanabilir bir geleceğe destek olmayı amaçlıyor.

İlk olarak 2008-2017 yılları arasında gerçekleştirilen proje, geçen yıl yeniden başlatıldı. Bankanın ikinci yüzyılının ilk yılında da sürecek proje kapsamında önümüzdeki 5 yılda toplam 2,2 milyon fidan dikilmesi ve sonraki üç yıl boyunca ağaçlandırma sahalarının düzenli bakımlarının yapılması hedefleniyor.

Yeniden başlatılan projenin 20. durağı olan Gökköy’de düzenlenen törene Çanakkale Orman Bölge Müdür Yardımcısı Fazıl Cabaroğlu, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Ağaçlandırma Şube Müdürü Zafer Özbek, İş Bankası yetkilileri, TEMA Vakfı temsilcileri, öğrenciler ve bölge halkı katıldı.

Projeyle, yüzde 48’i ormanlık alanlardan oluşan Gökköy’deki 12 hektarlık alana 20 bin fidan dikildi. Daha önceki proje kapsamında, 2009 yılında Gelibolu’daki Fındıklı Değirmendüzü Kömürtepe mevkiinde 11 bin 780 fidan toprakla buluşturulmuş, düzenli bakımı yapılan alanda çeşitli canlı türleri ile ekosistem gelişmişti.

Türkiye İş Bankası ve TEMA Vakfı’nın “81 İlde 81 Orman” projesi, ekosistemlerin korunması, çevre bilincinin artırılması ve doğaya kalıcı katkı sağlanması açısından büyük önem taşıyor.