Programda sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, muhtarlar, iş insanları ve kanaat önderleri ile bir araya gelen Kurtulmuş, Türkiye’nin güçlü ve etkili bir ülke olarak bölgede ve dünyada söz sahibi olması gerektiğini vurguladı.

Kurtulmuş, terörün emperyalist devletlerin vekalet savaşlarının bir unsuru olarak kullanıldığını belirterek, “50 yıldır bu ülkenin ayaklarında büyük pranga gibi bağlanan terörü bir kenara koyacağız” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin olgun demokrasisi ve milli kararlılığıyla, terörün tamamen tasfiye edileceğini ve Türkiye’nin birlik ve beraberliğinin korunacağını aktardı.

“Türkiye Yüzyılı’nın kardeşliğin yüzyılı olacağını” ifade eden Kurtulmuş, ülkenin farklı etnik ve mezhepsel kökenlerden gelen tüm vatandaşlarını kapsayan bir dayanışma modeli üzerinde çalıştıklarını söyledi. Ayrıca, kurulacak Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile sürecin takip edileceğini ve terörün Türkiye gündeminden tamamen kaldırılacağını belirtti.

Kurtulmuş, konuşmasında Türkiye’nin jeopolitik gücü, tarihi birikimi ve potansiyelinin altını çizerek, “Terörle ilgili bu meseleyi de derdest edip kenara koyduktan sonra Türkiye'nin önünde duracak hiçbir devlet, hiçbir güç yoktur” dedi.

Programa, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti ve MHP Adana milletvekilleri, eski milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.