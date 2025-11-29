Edinilen bilgiye göre, 25 AAD 325 plakalı otomobilin sürücüsü S.D., trafik polislerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Kırmızı ışıkta geçmesi sonucu 25 ADG 749 plakalı araçla çarpıştı. Kazada, diğer araç sürücüsü K.A. ve yolcular R.Ş. ile T.D. yaralandı. Kaçarken kazaya neden olan S.D., araçtan yara almadan çıktı.

Polisin telsiz anonsuyla haberdar olması üzerine, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yapılan araştırmada, S.D.’nin daha önce 5 kez alkollü araç kullanmak suçundan işlem gördüğü ve ehliyetine el konulduğu belirlendi. Alkollü olup olmadığının tespit edilmesi için sürücü, kan testi için hastaneye götürüldü.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.