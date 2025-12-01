Kanal D’nin fenomen dizisi Eşref Rüya kadrosuna Seda karakteriyle katılan Büşra Cebe, sette yaşadığı sıcak atmosferi anlattığı paylaşımıyla dikkat çekti. Cebe, profesyonel ve kalabalık bir ekibe dahil olmanın kendisinde büyük bir heyecan yarattığını ifade etti.

“Şahane Bir Kalabalık”

Oyuncu, sete adım attığı ilk günden itibaren hiç yabancılık çekmediğini vurgulayarak çalışma ortamını şu sözlerle anlattı:

“Her an güvende hissettiğim şahane bir kalabalık… Saatler süren tempoda yüzleri hiç düşmeyen profesyonel bir oyunbaz takımı.”

Prodüksiyon ekibinden ışık ekibine kadar tüm çalışanları öven Cebe, set ortamının kusursuz şekilde işlediğini belirtti.

Demet Özdemir’e Övgü Dolu Sözler

Büşra Cebe’nin paylaşımında en çok dikkat çeken bölüm, dizinin başrol oyuncusu Demet Özdemir için yazdığı sevgi dolu satırlar oldu. Cebe, Özdemir’i şu ifadelerle anlattı:

“Oyuna kim girerse girsin sıcacık sevgisiyle kollarını açıp ‘hoş geldin’ diyen; en yorgun anında bile gülümsemesiyle etrafını besleyen; daha ilk günden bana kendimi evimde hissettiren, yardıma ve desteğe her an gönüllü… Güzel gülüşlü kadın, seni seviyorum.”

Özdemir’in hayranları, bu duygusal sözlerin ardından paylaşıma yorum yağdırdı.

“Taner Rumeli’den Çok Şey Öğreniyorum”

Büşra Cebe, dizide birlikte rol aldığı Taner Rumeliyi de unutmadı. Rumeli ile çalışmanın kendisi için hem keyifli hem de öğretici olduğunu söyleyen oyuncu,

“Seninle çok eğleniyorum, senden çok şey öğreniyorum.” ifadelerini kullandı.

Eşref Rüya, heyecan dolu yeni bölümleriyle her çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.