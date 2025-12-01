Keçiören Belediyesi, stajyer öğrencilere yönelik kapsamlı bir sağlık eğitimi programı hayata geçirdi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Keçiören İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün iş birliğiyle düzenlenen eğitim, Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Gençlerin kişisel gelişimlerini desteklemek, sağlıklı yaşam bilincini artırmak ve temel sağlık konularında farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan program, doktor, hemşire, diyetisyen ve psikologlardan oluşan uzman bir kadro tarafından verildi. Eğitimde; koruyucu sağlık hizmetleri, ağız ve diş sağlığı, ergenlik dönemi sağlığı, ruh sağlığı, sağlıklı beslenme ve obezite, fiziksel aktivite, bulaşıcı hastalıklar, cinsel sağlık ve bağımlılıkla mücadele gibi pek çok konu başlığı ele alındı. Programın sonunda öğrencilere bilgi düzeylerini ölçmek için bir değerlendirme testi de uygulandı.

Başkan Özarslan: “Gençlerimizin gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz”

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, eğitim programına ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Stajyer öğrencilerimize yönelik düzenlediğimiz bu sağlık eğitimiyle onların bilinçli, sağlıklı yaşam alışkanlıklarına sahip bireyler olarak yetişmelerini amaçlıyoruz. İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün katkılarıyla gerçekleşen bu çalışmada emeği geçen tüm sağlık emekçilerine teşekkür ediyorum. Gençlerimizin hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine destek olmayı sürdüreceğiz.”