Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 39. Olağan Kurultayı için Ankara Arena’da toplandı. Kurultayın ikinci gününde salon tamamen dolarken, özellikle gençlik örgütlerinin yoğun katılımı ve coşkusu dikkat çekti. Kurultay'da gerçekleştirilen genel başkanlık seçiminde tek aday olan Özgür Özel, Bin 333 delegeden aldığı oyların tamamıyla yeniden genel başkanlığa seçildi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kürsüye gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, delegelere teşekkür konuşması yaptı. Konuşması sık sık alkış ve sloganlarla kesilen Özel, “CHP’nin umudunu büyüteceğiz” mesajı verdi. Oylamanın ardından Kurultay salonunda coşku doruk noktasına ulaştı.

“BU KURULTAY KARANLIĞA KARŞI UMUT OLACAK”

CHP 27. Dönem Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay, kurultay sürerken gazeteci Sümer Taşkıran’ın sorularını yanıtlayarak önemli değerlendirmelerde bulundu. Siyasi geçmişi gereği yıllardır tüm kurultayları yakından takip ettiğini belirten Erbay, bu yılki kurultayın diğerlerinden çok farklı bir anlam taşıdığını söyledi.

Erbay değerlendirmesinde şunları kaydetti: “Bence bu kurultay, hukuksuzluğun en üst seviyeye ulaştığı ve siyasetin hukuka yoğun müdahale ettiği bir dönemin kurultayı. Ekonomik kriz nedeniyle insanların çok zorlandığı bir süreçte yapılıyor. Böyle bir dönemde bu kurultay büyük önem arz ediyor.”

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.