Türkiye, Papa ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’nin ziyaretlerine sahne oldu. Papa’nın çevresinde dini kıyafetli papazlar, Barzani’nin yanında ise Peşmerge üniformalı korumalar dikkat çekti. Bu görüntüler, 1934 tarihli “Bazı kisvelerin giyilemeyeceğine dair kanun” tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.,

Kanun maddeleri

Bazı kisvelerin giyilemeyeceğine dair kanun 3 Aralık 1934’te kabul edilmiş olup öne çıkan maddeler şöyle:

Birinci madde: Herhangi bir din veya mezhebe mensup olsunlar, ruhanilerin mabed ve ayinler dışında ruhanî kisve taşımaları yasaktır. Hükümet, yalnızca uygun gördüğü ruhaniye için geçici izin verebilir.

İkinci madde: Türkiye’de teşkil edilmiş izcilik, sporculuk gibi topluluklar ile cemiyet, kulüp ve mektepler, yalnızca nizamnameye uygun kıyafet, alamet ve levazım taşıyabilir.

Üçüncü madde: Türkiye’deki Türkler ve yabancılar, yabancı memleketlerin siyaset, askerlik ve milis teşekküllerine ait kıyafet, alamet ve levazımı taşıyamaz.

Dördüncü madde: Yabancı teşekkül mensuplarının kendi kıyafet, alamet ve levazımları ile Türkiye’yi ziyaret etmeleri, İcra Vekilleri Heyeti’nin müsaadesine tabidir.

Beşinci madde: Türkiye Devleti nezdinde memur bulunanların kıyafetleri uluslararası teamüllere tabidir. Özel izinle gelen yabancı memleketlerin kara, deniz, hava kuvvetleri mensuplarının resmi üniformalarını nerede ve ne zaman taşıyabilecekleri İcra Vekilleri Heyeti kararı ile belirlenir.

Altıncı madde: Kanunun uygulanmasını gösterir bir nizamname yapılır.

Yedinci madde: Birinci maddenin hükümleri kanunun neşrinden altı ay sonra, diğer maddeler ise aynı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Sekizinci madde: Kanunun icrasından İcra Vekilleri Heyeti sorumludur.

Kamuoyu, Papa ve Barzani’nin Türkiye ziyaretinde bu kanun hükümlerine uyulup uyulmadığını tartışıyor.