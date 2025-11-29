İsrail medyasında yer alan haberlere göre; Başbakan Binyamin Netanyahu, gelecek 10 yıllık savunma bütçesinin 350 milyar şekel (107,5 milyar dolar) artırılması yönünde karar aldı. Bu artışın, 2023 öncesi rakamlarla kıyaslandığında yüzde 70'lik bir yükselişe denk geldiği belirtildi.

Söz konusu kararın, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Savunma Bakanı Israel Katz'ın katıldığı bir toplantıda alındığı, ancak Netanyahu'nun kararını duyurmasının hemen ardından Smotrich'in bu duruma itiraz ettiği ve aralarında bir tartışma yaşandığı bildirildi.

Bütçe artışının sağlanabilmesi amacıyla sivil hizmetlerde kısıtlamalara gidileceği ve bütçeyi finanse etmek için vergilerde artış yapılmasının gündemde olduğu aktarıldı.