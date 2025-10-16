Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2025 dönemine ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artarak 150 bin 657 oldu.

Konut satışlarının en fazla gerçekleştiği iller 24 bin 119 satışla İstanbul, 13 bin 417 satışla Ankara ve 8 bin 544 satışla İzmir oldu. En az konut satışı ise 70 satışla Ardahan, 117 satışla Bayburt ve 142 satışla Tunceli’de kaydedildi.

Yılın ilk 9 ayında (ocak-eylül) toplam konut satışları yüzde 19,2 artışla 1 milyon 128 bin 727 olarak gerçekleşti.

İpotekli konut satışları yüzde 34,4 arttı

Türkiye genelinde ipotekli (kredili) konut satışları, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,4 artarak 21 bin 266 oldu. Toplam satışlar içinde ipotekli konutların payı yüzde 14,1 olarak kaydedildi.

Ocak-eylül döneminde ise ipotekli satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76 artışla 162 bin 493 seviyesine ulaştı. Eylülde 4 bin 978, ocak-eylül döneminde ise 38 bin 571 ipotekli konut “ilk el” olarak satıldı.

Diğer konut satışları ise eylülde yüzde 3,4 artışla 129 bin 391 olarak gerçekleşti. Bu kategorinin toplam satışlardaki payı yüzde 85,9 oldu. Ocak-eylül döneminde diğer satışlar yüzde 13 artarak 966 bin 234 olarak kayıtlara geçti.

İlk el konut satışları yüzde 5 arttı

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarak 47 bin 117 oldu. Toplam satışlar içindeki payı ise yüzde 31,3 olarak açıklandı.

Yılın ilk dokuz ayında (ocak-eylül) ilk el satışlar yüzde 13,9 artarak 342 bin 641 seviyesine yükseldi.

İkinci el konut satışları 103 bini aştı

Eylülde ikinci el konut satışları yüzde 7,8 artarak 103 bin 540 olarak kaydedildi. Toplam konut satışları içindeki payı yüzde 68,7 oldu.

Ocak-eylül döneminde ise ikinci el satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,6 artışla 786 bin 86 olarak gerçekleşti.

Yabancılara konut satışı yüzde 7,7 azaldı

Eylülde yabancılara yapılan konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 azalarak 1.867 oldu. Toplam satışlar içindeki payı yüzde 1,2 seviyesinde kaldı.

Yabancılara en fazla konut satışı yapılan iller sırasıyla:

İstanbul: 744 konut

Antalya: 557 konut

Mersin: 124 konut

Ocak-eylül döneminde yabancılara yapılan toplam satış 14 bin 944 olarak gerçekleşti ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 azaldı.

Ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı 267 konutla Rusya Federasyonu vatandaşlarına, ardından 202 konutla İranlılara ve 146 konutla Iraklılara yapıldı.