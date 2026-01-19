Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bir alışveriş merkezinde yaşanan bıçaklı kavga olayına ilişkin gözaltına alınan 3 çocuktan 2’si tutuklandı, 1’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 18.15 sıralarında Etimesgut’taki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşından küçük iki grup arasında “kız arkadaş” meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kesici aletin kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbede sırasında D.Ç., yanında bulunan kesici aletle M.E.B.’yi yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Darp ve kesici alet sonucu yaralanan M.E.B., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AVM’de paniğe neden olan kavga anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Adliyeye Sevk Edildiler

Polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen D.Ç., Ö.F.D. ve M.U. isimli çocukları yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Ç. ve Ö.F.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.