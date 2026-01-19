Merakla beklenen “Yeraltı” dizisi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Medyapım imzası taşıyan ve ilk olarak pazartesi günü yayınlanması planlanan dizinin, kulislerden sızan bilgilere göre çarşamba gününe alındığı öğrenildi.

Başrollerini Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun paylaştığı dizinin yayın takviminde yapılan bu değişikliğin, kanalın yeni yayın stratejisi kapsamında gerçekleştiği ifade ediliyor.

28 Ocak Çarşamba Günü Ekrana Gelmesi Bekleniyor

Yönetmenliğini Murat Öztürk’ün üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ülkü Hilal Çiftçi, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi ve Mehmet Yılmaz Ak yer alıyor.

Yeni bir değişiklik olmaması halinde “Yeraltı” dizisinin 28 Ocak Çarşamba günü izleyiciyle buluşması bekleniyor. Bu yayın günüyle birlikte dizi, aynı gün ekrana gelen “Eşref Rüya”, “Sahipsizler” ve “Kuruluş Orhan” gibi yapımlarla reyting yarışına girecek.